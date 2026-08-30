Четири момчета от Варна постигнаха исторически успех за България на Европейското първенство по пожароприложен спорт в Чехия. Алекс Маринов, Кристиян Георгиев, Михаил Щерев и Стефан Йорданов спечелиха сребърните медали в щафетата „4 по 100 метра“ сред конкуренция от 11 държави.

Това е и национален рекорд за страната ни. Един от състезателите – Михаил Щерев, добави към успеха и бронзов медал в индивидуалната дисциплина по изкачване с щурмова стълба.

Пътят до медалите обаче е свързан с много тренировки и постоянство. Младите огнеборци тренират поне четири пъти седмично и са категорични, че успехът изисква сериозна отдаденост. „Не само да се идва на самите тренировки, трябва да се полагат много усилия. Без много усилия няма нищо да стане“, каза Кристиян Георгиев.

В щафетата отборната работа е от ключово значение. Четиримата трябва да действат като един, а добрата комуникация помежду им е решаваща за крайния резултат.

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За Алекс Маринов съотборниците му са като второ семейство. „Чувствам се прекрасно. Това са ми като второ семейство“, сподели той.

За Михаил Щерев бронзът в индивидуалната дисциплина има особено значение, тъй като резултатът е изцяло негово лично постижение. „Това трето място е по-важно за мен, тъй като в отборното всички бягаме. При стълбата е само един човек – само аз. Приемам го повече като мое умение и мое постижение“, разказа Щерев.

Успехът на четиримата възпитаници на клуб „Огнеборец“ към Общинския детски комплекс във Варна е оценен високо и от техните ръководители. „Този успех е изключително голям, защото България вече е сред страните, които могат да претендират, че са сред най-добрите по пожароприложен спорт“, коментира директорът на ОДК – Варна Григория Иванова.

Според директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, старши комисар Стоян Стоянов, постижението е признание за положения труд и носи голям престиж за страната.

Пожароприложният спорт има и пряка връзка с професията на огнеборците. Сред качествата, които той развива, са смелост, физическа издръжливост, бързина и умение за работа в екип.

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