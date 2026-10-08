Китай предложи Сун Ли, висша служителка в здравната система на страната, за поста генерален директор на Световната здравна организация (СЗО), съобщи днес китайското външно министерство.

Така министерството потвърди предишна информация на "Ройтерс", че Пекин ще предложи Сун Ли за наследник на настоящия генерален директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Пекин се надява, че ако кандидатът на Китай бъде избран, това ще даде възможност на страната да играе по-активна роля в подобряването на здравното състояние и благополучието на цялото човечество, каза пред журналисти говорителката на министерството Мао Нин.

Редактор: Ивета Костадинова