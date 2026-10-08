Апелативният съд в Пловдив промени мярката за неотклонение на испанския гражданин Хосе Николас от „задържане под стража“ на парична гаранция от 15 000 евро, съобщиха от съда.

Мъжът беше арестуван на 27 септември при акция на ДАНС и Областната дирекция на МВР в Пловдив - ден след проведена от него религиозна практика. Мъжът е обвинен, че държал дрога с цел разпространение. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба.

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Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване, информира кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова. Ако наруши гаранцията, той може да бъде издирен и задържан с Европейска заповед за арест, посочват от съда.

Защитниците на обвиняемия предоставиха нотариален акт за собственост на базата край Калофер, която се води на името на сдружение „Слънце във Водолей“.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Редактор: Ивета Костадинова