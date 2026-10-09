Вашингтон подготвя нов дипломатически опит за прекратяване на войната в Украйна на фона на сериозни разногласия между Москва и Киев относно перспективите за постигане на мир. Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с украински представители в Маями, за да обсъдят нови предложения и да потърсят основа за обща позиция, съобщава Ройтерс, позовавайки се на американски служител, запознат с подготовката.

Разговорите са част от усилията на президента Доналд Тръмп да организира тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна. Въпреки досегашните дипломатически инициативи на американската администрация, пробив в опитите за прекратяване на военните действия все още няма.

Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър за „нов тласък на дипломацията“

Според източника на Ройтерс на срещата в Маями ще бъдат разгледани идеи, разработвани при неотдавнашните контакти на американските преговарящи с представители на Москва и Киев. В разговорите ще участват и представители на Съвета за национална сигурност към Белия дом и Министерството на финансите на САЩ.

Вашингтон е отправил покани и към съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и към представители на НАТО и Европейския съюз. Сред основните теми ще бъдат гаранциите за сигурността на Украйна, възможностите за следвоенно възстановяване и останалите ключови въпроси, от които зависи евентуално мирно споразумение.

Американският служител посочва, че европейските партньори вече са изразили недоволство от високите енергийни разходи и тежките финансови последици от продължаващия конфликт.

Междувременно Тръмп съобщи, че възнамерява скоро да разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин.

Новата дипломатическа инициатива идва след предупреждението на американския държавен секретар Марко Рубио, че войната е навлязла в опасна патова ситуация и към момента не се очертава ясен път към дипломатическо решение. Въпреки това той увери, че Вашингтон ще продължи да работи за постигането на споразумение.

Оценката му получи подкрепа от Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия споделя виждането на Рубио за липсата на непосредствени перспективи за дипломатически пробив. Той обаче подчерта, че именно задачата на дипломатите е да намерят изход от подобни ситуации. По думите му Москва настоява за всеобхватно споразумение, а не за отделни договорености по конкретни въпроси.

САЩ и Украйна проведоха втори ден на мирни преговори в Маями

Песков отправи и критики към украинския президент Володимир Зеленски, като обвини Киев в нежелание да поеме по пътя към мира. Според него това личи от изявленията на украинския държавен глава.

Самият Зеленски обаче категорично отхвърли твърденията, че дипломатическите усилия са достигнали задънена улица. Украинският президент настоя за значително засилване на санкционния натиск върху Русия. Според него ограниченията трябва да бъдат достатъчно строги, за да нанесат сериозни поражения на руската икономика и да затруднят производството на въоръжение. Зеленски смята, че именно подобен натиск може да създаде условия за започване на реални преговори.

Редактор: Цветина Петкова