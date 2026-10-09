Поредно отличие за NOVA. Николай Василковски спечели най-много гласове в категорията „Журналистически материал" в Годишните награди за биоразнообразие и климат.

В рубриката си „Дотам и обратно“ в „Събуди се“ Ники Василковски е разказвал за възстановяването на популациите на лешоядите в Източните Родопи и борбата с отровите в дивата природа, включително с помощта на специално обучени кучета. Сред темите му са още значението на влажните зони за птиците и промените в миграцията им заради климатичните промени. Така ефирът на NOVA е помогнал на работата на природозащитници и учени.