Министерството на външните работи на Египет успешно организира евакуацията на 15 египетски моряци, които не са могли да напуснат Украйна. Те ще бъдат изведени до съседна Молдова, откъдето ще се завърнат в Египет с първия възможен полет.

Говорителят на египетското МВнР Надер Заки съобщи, че външният министър Бадр Абделати е разпоредил да се ускорят процедурите за египетските моряци, чиито плавателни съдове са били засегнати от военни действия в Черно море, и да се организира възможно най-бързото им завръщане. Разпореждането е към консулския отдел и египетските посолства в Украйна и Румъния, като последното е акредитирано и за Молдова.

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Говорителят добави, че египетските посолства в Украйна и Румъния са осигурили транзитни визи за влизането на моряците в Молдова, след като са им били издадени необходимите документи за самоличност и е била установена връзка с работодателите им за организиране на самолетните билети за връщането им в Египет. Моряците вече са преминали границата с Молдова и се подготвят да отпътуват за Египет с първия възможен полет.

Редактор: Ивета Костадинова