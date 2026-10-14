След Варна и Шумен, синдикален протест се проведе и в Русе. С искане за 10% увеличение на заплатите пред сградата на Държавната опера се събраха работещи в сферата на културата, здравеопазването и пощите.

Демонстрантите споделиха, че в момента заплатата на един музикант във филхармонията е около 700 евро, а на работещ в детска ясла - 500 евро. Основното им искане е в бюджета за 2027 г. да бъде заложено реално увеличение на заплатите им. Работещите в театрите и операта припомниха и за дадените им обещания - бюджетът за култура да достигне 1% от брутния вътрешен продукт.

Служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги във Варна

„Това ясно е записано в хартата за културна политика, която скоро единодушно беше подписана в Комисията по култура”, коментира режисьорът в Драматичен театър „Сава Огнянов“ - Русе Ивайло Ненов.

От КНСБ предупредиха, че ако исканията им не бъдат чути, протестите може да ескалират.

„Ще се събираме в рамките на днешния и утрешния ден на стачни комитети и там ще се взимат решения – дали да се организират по-големи протести по градовете, или национален протест в София”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Редактор: Мария Барабашка