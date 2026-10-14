Племенникът на Доли Партън - Брайън Сийвър, отрича да е вредил на наследството ѝ и обжалва ограничителната заповед, която му беше наложена.

В края на септември тази година представители на наследството на певицата обвиниха племенника ѝ, че е заплашвал с насилие и че иска да унищожи наследството и бизнес империята на леля си. Те подадоха жалба в съда, като поискаха от съдия да забрани на Сийвър достъп до служителите и бизнес дейностите, свързани с Доли Партън.

Племенникът и дългогодишен шеф на охраната на Доли Партън изпрати изявление до съда в Тенеси. В съдебните документи той посочва, че бил близък приятел и съюзник с дългогодишния мениджър на певицата – Дани Нозел. Отношенията им обаче се влошават, след като Нозел изисква ограничителна заповед срещу него с обвинения в заплахи за насилие и опити за съсипване на бизнес империята на Партън.

Наследниците на Доли Партън обвиняват племенника ѝ, че иска да унищожи наследството ѝ

Брайън Сийвър внесе писмена клетвена декларация, за да попречи на съда да превърне временната заповед в постоянна. В нея той обяснява, че цитираните съобщения са част от „личен разговор между двама приятели, които в онзи момент са били съкрушени от скръб, били са под стрес и просто са обсъждали стратегия“. Съобщенията са изпратени в дните около смъртта на Доли Партън на 25 август.

Сийвър е категоричен, че никога не е отправял заплахи към фирмите, бизнес партньорите или служителите на покойната кънтри легенда. Това е първата публична защита на Сийвър, откакто в най-близкия кръг на Доли Партън избухна сериозен конфликт. Скандалът стана публичен веднага след смъртта на певицата.

В документите Сийвър твърди, че в началото Нозел изобщо не се е притеснил от съобщенията му, а дори е подкрепил част от тях. По думите му мениджърът дори го насърчавал публично да рекламира охранителната си фирма, определяйки го като умен бизнес ход. Сега обаче Нозел променил позицията си и използва същата тази реклама като доказателство, че Сийвър е склонен към насилие.

Компанията She's Alive, която Нозел управлява и която се грижи за наследството на Партън, е прекратила договора на Сийвър и фирмата му в началото на септември. Седмица по-късно те поискали и ограничителната заповед с мотива, че „тероризиращото поведение“ на племенника прави по-нататъшната съвместна работа абсолютно невъзможна.

При издаването на временната забрана съдията се позова на собствените признания на Сийвър, че разполага с оръжия, има опит с насилието и търси отмъщение. Двете страни ще се изправят пред съда на 20 октомври, за да изложат доводите си.

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Сийвър твърди, че ограниченията са прекалено строги, а мащабът на бизнеса на покойната му леля е толкова голям, че на практика му е забранен достъпът до по-голямата част от град Нашвил, както и до собствените му роднини. Според съдебното решение Сийвър и фирмата му не могат да доближават на по-малко от 300 метра служителите и партньорите на компанията, нито да влизат в нейни обекти. Забранено му е и да се намесва в търговските им отношения. Повод за това стана негово съобщение от 1 септември, в което той пише: „Ще стартирам подкаст, посветен изцяло на това да съсипя бизнес партньорствата на Доли и да разкажа какво ни причиниха тези хора. Ще бъде страхотно“.

Сийвър обаче обяснява, че гневът му и финансовите му претенции са породени единствено от сумата от над 250 000 щатски долара, които фирмата му има да получава за вече свършена работа. Става въпрос за пари, дължими от компанията, която управлява увеселителния парк „Доливуд“ и новооткрития хотел на Партън.

Редактор: Дарина Методиева