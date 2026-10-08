Хотел и музей, посветени на покойната певица Доли Партън, отвориха врати в Нашвил. Мястото почита легендарната певица и нейното творчество. Посетителите имат възможност да се докоснат до живота и кариерата ѝ чрез оригинални сценични костюми, златни плочи, лични вещи и автентични инструменти.

„В проекта участваше много голям екип, при това още от самото начало. Планирането, дизайнът и самото строителство, трябваше да вървят паралелно. Проектът се реализираше с много бързи темпове, а екипът работеше неуморно – денем, нощем и през почивните дни, за да се справи успешно със задачата”, заяви изпълнителният директор на AOA Майк Остенорф.

Мястото обединява бутиков хотел с 245 стаи и интерактивен музей. Те потапят посетителите в блясъка, историята и десетилетната кариера на Кралицата на кънтри музиката. „Този проект е малко по-различен, защото е посветен на конкретна личност. Затова е толкова специален за нас. Искахме всичко да бъде перфектно. Искахме да предадем топлината, характера и духа на Доли”, добави Остенорф.

В музея са изложени емблематични сценични костюми, златни плочи, оригинални инструменти и редки, ръчно написани бележки от Доли Партън. „Всичко тук – от пеперудите и конфетите по време на откриването до целия блясък и разкош на това място, просто крещи „Доли”, посочи Кей Уайт.

Основното летище в Нашвил ще бъде преименувано в чест на Доли Партън

За почитателите на певицата мястото не е просто туристическа дестинация, а пространство, в което се усещат нейното присъствие и енергия. „Когато влязох в сградата, бях силно развълнуван. Веднага се разплаках. Обожавам Доли Партън още от малък. Още с прекрачването на прага се усещаше нейното присъствие. Беше невероятно. Емоциите ме връхлетяха”, сподели Гейдж Бриани.

Комплексът акцентира и върху благотворителната дейност на Доли Партън, включително инициативата ѝ за даряване на книги – „Библиотека на въображението”.

Редактор: Ивайла Маринова