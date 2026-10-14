Отглеждането и развъждането на животни с цел добив на ценни кожи да бъде забранено в България. Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които Народното събрание одобри на първо четене. Законопроектът е внесен от Антон Кутев и група народни представители.

Предложението е насочено срещу дейността на фермите, в които животни се отглеждат основно заради тяхната козина. Сред видовете, които ще попаднат под забраната, са норките, лисиците, чинчилите и енотовидните кучета.

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Ограничението няма да засяга всички видове животински кожи. Изключение се предвижда за тези, които се получават като страничен продукт при производството и преработката на месо, както и за кожите от животни, добити при лов.

Разликата е в предназначението на отглеждането. Докато при животни като говеда, свине и овце кожата обикновено е допълнителен продукт, във фермите за ценни кожи животните се развъждат предимно заради естествената им козина, използвана в модната и текстилната промишленост.

В мотивите към законопроекта вносителите посочват, че целта е да се ограничи страданието на животните, отглеждани в условия, които не им позволяват да проявяват естественото си поведение.

Според тях практиките в подобни стопанства повдигат сериозни въпроси, свързани с хуманното отношение към животните. Като допълнителни аргументи са изтъкнати възможните последици за общественото здраве и околната среда.

Особено внимание е отделено на американската норка. Вносителите предупреждават за потенциалното въздействие на този вид върху местните екосистеми и биологичното разнообразие.

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Законопроектът предвижда и финансови санкции за нарушителите. За физическите лица глобите ще бъдат между 800 и 1500 евро. При юридическите лица и едноличните търговци санкциите ще варират от 2500 до 4500 евро при първо нарушение. Ако нарушението бъде извършено повторно, имуществената санкция ще може да достигне 10 000 евро.

Редактор: Цветина Петкова