В предаването „Пресечна точка“ по NOVA активистът за защита на животните Явор Гечев коментира, че настоящите наказания в България са значително завишени след промени в Наказателния кодекс от това лято. Те бяха предизвикани от друг нашумял случай – с двойка от Перник, която е снимала и продавала видеа с изтезания на животни.

„Максималната присъда в общия случай на насилие над животно е до 5 години лишаване от свобода и глоба до 5000 лв. При утежняващи вината обстоятелства наказанието може да достигне до 8 години затвор и глоба до 10 000 лв.“, обясни Гечев. Той подчерта, че това са едни от най-високите санкции в целия Европейски съюз и по-нататъшното им увеличаване би било безсмислено, тъй като съдът може да спре да ги прилага ефективно.

Въпреки строгите текстове, ефективните присъди все още са рядкост. Според Гечев все още няма осъдени по новите, по-строги правила, тъй като те са в сила от едва няколко месеца. По-скоро трябва да се мисли в посока увеличаване на паричните санкции, които биха имали по-силен възпиращ ефект. Като пример беше даден случай от Гърция, където мъж е глобен с 1.7 милиона евро за нехуманно отношение към 58 котки.

Особено обезпокоителен остава случаят от Перник, чието дело влиза в съда утре. Извършителите ще бъдат съдени по старите текстове на закона, които предвиждат наказание до 4 години затвор. Прокуратурата обаче е работила 8 месеца, за да събере доказателства и по други членове от НК, за да осигури по-тежко наказание.

„Това е само върхът на айсберга. По-плашещото е, че тези хора са произвеждали садистично съдържание, защото е имало кой да го купува. Съществуват международни мрежи от хора с психически увреждания, които плащат, за да гледат изтезания“, разкри Гечев. Според него усилията на властите трябва да се насочат към разбиването именно на тези мрежи.

В заключение, активистът отбеляза и една положителна тенденция - сигналите за насилие над животни се увеличават. Това не означава непременно, че случаите са повече, а че обществената чувствителност към проблема се е повишила и хората са по-склонни да докладват. „Обществото се събуди по тази тема“, коментира той, изразявайки надежда, че и институциите ще започнат да обръщат нужното внимание на всеки сигнал.

