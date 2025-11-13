Стотици столичани се събраха на протест заради прегазеното куче Мая. Събитието се провежда пред входа на поликлиниката към ВМА и започна точно в 16:30 часа. Демонстрацията е под надслов “Справедливост за Мая”. Хората настояват за по-тежки санкции за насилниците над животни.

Поводът за протеста е случаят от София, при който мъж прегази с личния си автомобил куче, излизайки от гараж в квартал “Разсадника”. В следствие на причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.

Парична гаранция от 5000 лв. за специализанта, прегазил кучето Мая

В началото на седмицата ВМА, където работи д-р Ненад Цоневски - мъжът, прегазил кучето, съобщи, че забранява на лекаря да упражнява служебните си задължения до изясняване на случая. От лечебното заведение добавиха, че няма да толерират никакви форми на агресия.

Хората, събрали се на протеста, настояха Цоневски да бъде отстранен от длъжност за постоянно. По-късно се очаква демонстрацията да прерасне в шествие до НДК.

Припомняме, че по-рано днес е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на д-р Цоневски. Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният Цоневски е напуснал България.