Над 4,8 млн. евро ще получи община Бургас за организацията на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Допълнителното финансиране е одобрено от Министерския съвет и ще бъде насочено към подготовката на града за едно от най-големите музикални събития в Европа.

Парите ще бъдат използвани за организационни и технически дейности, необходими за провеждането на конкурса през май следващата година. Сред приоритетите са подготовката на зала „Арена Бургас“ и организирането на предварително тестово събитие, чрез което да бъде проверена готовността на съоръжението.

Държавата отпуска 20 млн. евро от Бюджет 2026 за организацията на „Евровизия 2027”

Морският град е избран за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“ от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия.

От правителството определят домакинството като възможност България да затвърди международния си авторитет и да представи културния и туристическия си потенциал пред широка европейска аудитория. Според кабинета провеждането на конкурса представлява стратегическа инвестиция, която може да донесе значителни икономически и имиджови ползи за страната.

Организирането на събитие от подобен мащаб изисква координация между множество институции, както и сериозна логистична и техническа подготовка. По утвърдената международна практика отговорностите се разпределят между обществената телевизия, града домакин и държавата.

Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027

Правителството ще участва с финансова подкрепа и институционална координация, както и с мерки за гарантиране на сигурността и обществения ред по време на конкурса.

Редактор: Цветина Петкова