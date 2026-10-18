Готвач, предприемач, телевизионно лице и една от най-провокативните фигури в социалните мрежи. Пред Мариян Станков - Мон Дьо Божана Кацарова говори за парите, които печели, за предложението от 200 000 евро за OnlyFans и за рекламните договори, които е отказала.

Признава, че е изневерявала многократно. Но когато разговорът стига до една любовна история от миналото лято, самоувереността ѝ отстъпва място на нещо съвсем различно. Божана разказва за унижението, което е преживяла, и за годината, в която е престанала да се разпознава. А после признава, че отново е влюбена. Това е един разговор за парите, егото, унижението, любовта и грешките, които дори тя не може да превърне в шега.

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„На хляба мекото, на работата лекото. Това е концепцията. Като не си ударен, не става. Парите не могат да ти купят класа“, така инфлуенсърката определя успеха. Към днешна дата тя споделя, че освен изградения си имидж има и изградена правилна среда около себе си. „На рождения ми ден тази година имах истински момент, в който се обърнах и видях, че съм обградена с феноменално уникални хора, дошли да споделят този момент с мен. На лицата им имаше усмивки ей дотук! Пуснах си две сълзи“, разкрива тя.

Това „себеоткритие“ обаче е плод на тежък период за Божана и на една токсична връзка, след която не крие, че е осъзнала кои са истинските ценности в живота ѝ. Категорична е обаче, че се е научила кога да казва „не“, въпреки предложенията за „бързи пари“. „Имах всъщност две пикантни предложения. Едното беше да си направя OnlyFans страница, като предложението беше да ми платят 10 хиляди евро първоначално“, разкрива Божана Кацарова.

Пред Мон Дьо тя разказва, че този период е съпътстван и от друго „унижение“ за нея – моментът, в който се налага да сложи край на връзка, пълна със скандали. „Бях попаднала на абсолютно енергиен вампир – човек, който очевидно и конкретно завиждаше на нещата, които се случват в живота ми“, разкрива тя и допълва, че въпреки това тя е била тази, която е „издържала“ половинката си.

По думите ѝ успехът в България е жертва на много сексизъм, а на жените се налага да доказват, че могат много повече. „Мисля, че на една млада жена, която иска да развива собствен бизнес тук в България, да вземе кредит, да се развива, ѝ трябва много повече умствен капацитет, отколкото на един мъж“, заключва тя.