Снимка: Стопкадър
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Вотът за кмет на селото е след оставката на предишната кметица, осъдена за шофиране след употреба на алкохол
Частични местни избори се провеждат в община Полски Тръмбеш, като вниманието е насочено към село Масларево, където гласоподавателите упражняват правото си на глас за два поста едновременно. В населеното място се гласува изцяло машинно с две електронни бюлетини – една за общински кмет и една за кмет на кметството.
До извънредния избор за селски първенец се стигна, след като предишната кметица бе заловена да управлява автомобил с 1,7 промила алкохол в кръвта. След последвалата присъда тя подаде оставка, което наложи насрочването на новия вот между двама претенденти за поста. За общински кмет на Полски Тръмбеш кандидатът е само един, но за да бъде легитимен изборът му, той трябва да събере над 50 на сто от подадените гласове.
Броени дни до вота: Много от живеещите в по-малките населени места ще гласуват за първи път само с машина
„Гласуването в Масларево ще бъде само на машина. Трудно е за възрастните хора, иначе засега е спокойно всичко, но малко се натрупа опашка поради затруднението на по-възрастните да гласуват електронно“, коментира изпълняващата длъжността кмет Татяна Тодорова. По думите ѝ интересът към кметските избори традиционно е висок и активността в селото остава значителна.
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