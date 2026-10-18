Частични местни избори се проведоха в община Полски Тръмбеш, като вниманието е насочено към село Масларево, където гласоподавателите упражняваха правото си на глас за два поста едновременно. В населеното място се гласува изцяло машинно с две електронни бюлетини – една за общински кмет и една за кмет на кметството.

До извънредния избор за селски първенец се стигна, след като предишната кметица бе заловена да управлява автомобил с 1,7 промила алкохол в кръвта. След последвалата присъда тя подаде оставка, което наложи насрочването на новия вот между двама претенденти за поста. За общински кмет на Полски Тръмбеш кандидатът е само един, но за да бъде легитимен изборът му, той трябва да събере над 50 на сто от подадените гласове.

Броени дни до вота: Много от живеещите в по-малките населени места ще гласуват за първи път само с машина

„Трудно е за възрастните хора, иначе засега е спокойно всичко, но се натрупа опашка поради затруднението на по-възрастните да гласуват електронно“, коментира изпълняващата длъжността кмет Татяна Тодорова. По думите ѝ интересът към кметските избори традиционно е висок и активността в селото остава значителна.

82-годишната Йорданка разчиташе на помощ от внучката си. „4 клас е внучката ми, знае много. Първенец е в училище. Тя натиска и помага с гласуването. Трудно ми е, аз съм много възрастна“, казва жителката на село Масларево.

А предизвикателство за ОИК в Полски Тръмбеш може да се окаже вотът след седмица за президент. Тогава успоредно може да има и балотаж за кмет на село Масларево. „Или ще бъдат в едно помещение със секции, отделени с два паравана - в едното ще се проведат избори за президент, а в другото за кмет, или ще бъдат отделени. Но ще чакаме указания от ЦИК“, посочи председателят на ОИК - Полски Тръмбеш Пламен Георгиев.

По-късно в неделя вечерта стана ясно, че кметският пост в Масларево е спечелен още на първия тур от Петранка Георгиева, издигната от БСП. До победата тя стигна със 121 гласа срещу 70 гласа за кандидата на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Изборите в Масларево преминаха при висок вот и засилен интерес от страна на местните жители и трудности с машинното гласуване.