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Вотът за кмет на селото е след оставката на предишната кметица, осъдена за шофиране след употреба на алкохол
Частични местни избори се проведоха в община Полски Тръмбеш, като вниманието е насочено към село Масларево, където гласоподавателите упражняваха правото си на глас за два поста едновременно. В населеното място се гласува изцяло машинно с две електронни бюлетини – една за общински кмет и една за кмет на кметството.
До извънредния избор за селски първенец се стигна, след като предишната кметица бе заловена да управлява автомобил с 1,7 промила алкохол в кръвта. След последвалата присъда тя подаде оставка, което наложи насрочването на новия вот между двама претенденти за поста. За общински кмет на Полски Тръмбеш кандидатът е само един, но за да бъде легитимен изборът му, той трябва да събере над 50 на сто от подадените гласове.
Броени дни до вота: Много от живеещите в по-малките населени места ще гласуват за първи път само с машина
„Трудно е за възрастните хора, иначе засега е спокойно всичко, но се натрупа опашка поради затруднението на по-възрастните да гласуват електронно“, коментира изпълняващата длъжността кмет Татяна Тодорова. По думите ѝ интересът към кметските избори традиционно е висок и активността в селото остава значителна.
82-годишната Йорданка разчиташе на помощ от внучката си. „4 клас е внучката ми, знае много. Първенец е в училище. Тя натиска и помага с гласуването. Трудно ми е, аз съм много възрастна“, казва жителката на село Масларево.
А предизвикателство за ОИК в Полски Тръмбеш може да се окаже вотът след седмица за президент. Тогава успоредно може да има и балотаж за кмет на село Масларево. „Или ще бъдат в едно помещение със секции, отделени с два паравана - в едното ще се проведат избори за президент, а в другото за кмет, или ще бъдат отделени. Но ще чакаме указания от ЦИК“, посочи председателят на ОИК - Полски Тръмбеш Пламен Георгиев.
По-късно в неделя вечерта стана ясно, че кметският пост в Масларево е спечелен още на първия тур от Петранка Георгиева, издигната от БСП. До победата тя стигна със 121 гласа срещу 70 гласа за кандидата на „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Изборите в Масларево преминаха при висок вот и засилен интерес от страна на местните жители и трудности с машинното гласуване.
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