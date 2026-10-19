Снимка: БГНЕС, архив
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Ще се монтират водни съоръжения
Двупосочно движение в една лента ще има в 320-метров участък на „Дунав мост” при Русе през следващите две седмици. Причината - монтаж на водни съоръжения.
Ограниченията ще са от понеделник до четвъртък, като трафикът ще се пропуска на интервали от 20 минути във всяка посока. В петък, събота и неделя ремонт няма да се извършва.
Нови ограничения на Дунав мост при Русе: Движението ще бъде в една лента в продължение на осем дни
Очаква се основният ремонт на съоръжението да приключи до 3 декември.Редактор: Габриела Павлова
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