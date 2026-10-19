Екипи на Военномедицинска академия (ВМА) и Националната кардиологична болница (НКБ) обединиха усилия, за да осигурят безопасна кохлеарна имплантация на тригодишно дете с двустранна загуба на слуха и придружаващо сърдечно заболяване. Благодарение на съвместната работа на специалистите операцията премина успешно и без усложнения, давайки на малкия пациент шанс да чува, да развива речта си и да общува пълноценно.

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Успешната операция беше извършена от екипа на Клиниката за ушни, носни и гърлени болести на ВМА, ръководен от професор д-р Венцислав Цветков, и даде на детето шанс да чува и да води пълноценен живот.

Снимка: Пресцентър на ВМА

ВМА е един от центровете за кохлеарна имплантация в България с 20-годишни традиции в тази дейност. За две десетилетия са извършени над 300 имплантации.

При малкия пациент този опит е подкрепен от съвместната работа на няколко клиники във военна болница и специалистите от НКБ. Преди няколко месеца д-р Катя Асенова установява двустранна невросензорна загуба на слуха. Предприема се подготовка за кохлеарна имплантация, но придружаващото сърдечно заболяване – синдром на Wolff-Parkinson-White (WPW), повишава риска при обща анестезия и налага допълнителни мерки за безопасност, съобщават от пресцентъра на ВМА.

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Преди операцията доцент д-р Елисавета Левунлиева от НКБ поставя временен пейсмейкър със съдействието на екипа на Отделението по инвазивна кардиология на ВМА, ръководено от д-р Акиф Шабан, и на медици от Катедрата по анестезиология и интензивно лечение.

"Обикновено работим с възрастни пациенти и участието ни в лечението на толкова малко дете беше предизвикателство за целия екип. Когато пред теб е тригодишен пациент, чувството е съвсем различно – мислиш и за детето, и за надеждите на родителите му. Радваме се, че успяхме да помогнем и да бъдем част от пътя му към възможността да чува", споделя д-р Акиф Шабан.

Идва ред на следващата решаваща стъпка – намесата на професор д-р Венцислав Цветков и неговия екип. Те извършват кохлеарната имплантация успешно и без усложнения, с което дават на детето шанс да открие звуците на света – да чува гласовете на близките си, да развива речта си.

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"Имаме дългогодишен опит и стотици пациенти зад гърба си, но вълнението остава при всяка следваща операция. Особено когато става дума за малко дете. Отговорността е голяма, защото възможността да чува е свързана с развитието на речта, с общуването, с бъдещата му самостоятелност. Именно това ни мотивира всеки път", казва от своя страна и професор д-р Венцислав Цветков.

Малкият пациент се чувства прекрасно и вече е у дома.

Редактор: Станимира Шикова