Екипът на Клиниката по ушно-носно-гърлени болести в болница ИСУЛ, под ръководството на доц. д-р Тодор Попов, е първият в Югоизточна Европа, който използва високотехнологична роботизирана ръка за поставяне на кохлеарни импланти. Чрез този иновативен метод четирима пациенти – две деца и двама възрастни – вече са получили шанс да възстановят слуха си. „Медицината се развива и роботизираната хирургия започва да навлиза все повече. Тя ни помага да бъдем по-фини и по-екзактни в действията си”, заяви доц. д-р Тодор Попов в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Апаратурата е взета назаем от Виена, а доц. Попов изрази надежда, че в бъдеще тя ще се превърне в стандарт и у нас.

Възможност за роботизирана хирургия може да има в следващото десетилетие

Специалистът подчерта важността на неонаталния скрининг – изследване на слуха при новородените. „Това е безкрайно важно, за да се откриват проблемите в най-ранен етап, още преди детето да започне да развива говор. Колкото по-рано се постави имплантът, толкова по-успешно е развитието на речта”, отбеляза той.

Въпреки наличието на закупена апаратура в родилните домове, доц. Попов сигнализира, че скринингът не се извършва навсякъде. Той призова родителите да не подценяват редовните прегледи и да търсят консултация при най-малките съмнения за проблеми със слуха на децата им.

Лекарят сподели, че въпреки технологичния напредък, системата все още е изправена пред сериозни структурни предизвикателства. „Нашето здравеопазване е като мозайка от острови, където отделни екипи се опитват да правят медицина на високо европейско ниво”, коментира той.

За щастие, към момента в България няма листи на чакащите за кохлеарна имплантация и пациентите получават необходимата помощ своевременно. Най-честата причина за пълна или висока степен на загуба на слуха в детска възраст е генетичната предразположеност, допълни доц. Попов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка