По неофициални данни в България около 120 хиляди души живеят с различна степен на слухови нарушения. За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса. Истинската работа започва след нея и изисква години целенасочена рехабилитация и подкрепа. Темата коментираха слухово-речевият рехабилитатор Таня Димитрова и началникът на отделението по аудиология и отоневрология в УНГ-клиниката на ВМА доц. д-р Дончо Дончев.

„Бяхме поканени от комисията по здравна и социална политика към Столична община. Бяха ни предложени две пространства в поликлиники. Имаше добър тон и добро отношение, но за съжаление все още нямаме център за рехабилитация”, заяви Таня Димитрова.

Тя подчерта, че предложенията не са били приети, защото тяхната философия е различна. „Ние не искаме децата да продължават да бъдат пациенти. Искаме да бъдат в пространство, в което да усещат положителност и един хубав, плавен преход”, каза рехабилитаторът.

Доц. д-р Дончо Дончев е категоричен, че хирургичната намеса е само един етап от дългия процес.„Поставянето на импланта е сложна процедура, но това е само част от една верига от последователни действия – от диагнозата до години наред работа след това”, обясни той.

Каква подкрепа се оказва на децата с увреден слух у нас?

По думите му имплантът възстановява нефункциониращата част на слуховата система, но мозъкът е този, който трябва да се научи да чува. „Имплантът осигурява ухото, но мозъкът е този, който ни дава слуха, а след това и говора. Това не е просто подпомагане. Това е основната работа, която започва след имплантацията”, подчерта доц. Дончев.

Според него рехабилитацията трябва да се случва в среда, различна от болничната и съобразена с възрастта и развитието на децата. „Трябва да има условия, които да предразполагат и малките деца, и порасналите юноши. Това не са само глухи деца. Някои имат остатъчен слух, който трябва да се развива”, допълни той.

От друга страна Димитрова съобщи, че се подготвя специализиран наръчник за родители на деца с увреден слух. „Създадохме наръчник, който да дава първите стъпки и насоки към семействата още от момента на диагнозата. Това е напълно безвъзмезден труд на целия екип и ще бъде свободно достъпен и онлайн”, уточни тя.

