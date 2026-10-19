Европейската комисия отпусна над 390 милиона евро за 135 нови проекта в цяла Европа по програмата LIFE за околната среда и действията по климата. България също ще получи финансиране.

Одобрените проекти имат значителна роля в прехода на ЕС към чиста, кръгова и устойчива икономика. Те допринасят за по-добра подготвеност и устойчивост при екстремни метеорологични явления и за целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Тези инвестиции ще имат трайно въздействие върху околната среда, икономиката, промишлеността и благосъстоянието на всички европейци.

ЕК предлага пет общи отбранителни проекта, България ще участва в два от тях

Средствата, които ще получи страната ни, са по линия на защита на редки видове и по-конкретно лешоядите. Сумата, с която ще бъде обезпечена България, е 5,2 млн. евро.

Редактор: Цветина Петрова