Големите достижения на българската полярна наука носят познание не само за най-далечния и вълнуващ континент, но те дават знания за бъдещето на нашата планета и допринасят за развитието на световната наука. Те са в полза на човечеството и на идните поколения. Това заяви президентът Илияна Йотова, която връчи националното знаме на 35-ата Българска антарктическа експедиция.

Тържествената церемония в Гербовата зала събра учени, участници в експедициите, представители на изпълнителната власт, чуждестранни посланици. Заедно с държавния глава Йотова беше и Кристиян Костов, ученик в Националната търговско-банкова гимназия, който пое поста президент за един ден в рамките на инициативата за млади лидери „Мениджър за един ден“.

Проф. Христо Пимпирев: Аз искам българският президент да има опит, а не да се учи когато бъде избран

В приветствието си към присъстващите Илияна Йотова подчерта, че флаг е символ на българския дух и националното ни достойнство. „Знамето ни отново гордо ще се развее на остров Ливингстън в нашата база и ще сложи началото на 35-ата експедиция, която ще събере отново учени, технически състав, хора от най-различни държави, които ще изследват полярния континент“, каза президентът Йотова. Тя пожела на целия екип успешно плаване, богати научни резултати и безопасно завръщане у дома.

В трудните и размирни години, в които живеем, нашите експедиции показаха, че пътят на развитие минава през работата в името на човечеството, в широко международно сътрудничество, в добра комуникация и в съвместни изследвания с висока амбиция за повече резултати, каза държавният глава. Тя допълни, че в разработването на общи проекти е част от силния авторитет на страната ни.

До Антарктида и обратно за 34-ти път

Държавният глава изрази гордост от постигнатите резултати по време на предходната, 34-а експедиция, продължила 111 дни. Тя открои новата научна лаборатория в базата „Св. Климент Охридски“, която дава възможност за съвременни геоложки, биологични и екологични изследвания, провеждани съвместно с чуждестранни партньори. Илияна Йотова открои приноса и дългогодишните усилия на проф. Христо Пимпирев – ръководител на експедицията ни, за разширяването на международното сътрудничество и привличането на учени от различни държави.

Снимка: Пресцентър на Президенството

"Когато през 1993 г. президентът Желю Желев ни връчи за пръв път националния флаг, нашата експедиция беше само от шестима души", заяви проф. Христо Пимпирев по време на церемонията. Той допълни, че Илияна Йотова е шестият държавен глава, който връчва на полярниците знамето ни, а с годините нараства и броят на членовете в експедицията. Проф. Пимпирев подчерта, че страната ни сътрудничи с държави от цял свят в научните изследвания и България се е като център за полярните изследвания в Балканския регион. Нивото на проучвания се е повишило и след придобиването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421).

"България е видима в цял свят и ние доказахме, че сме морска нация, която прави изследвания в най-тежките условия на Земята, включително и на самия кораб", каза проф. Пимпирев. Той съобщи, че 35-ата експедиция ще изпълни 18 научни проекта в партньорство с други учени. „Имаме изследвания в областта на екологията, на биологията, които продължават от предишни експедиции, защото това е континентът на най-чистата природа. Ние трябва да я запазим такава и за бъдещето“, каза още проф. Пимпирев.

Редактор: Цветина Петрова