Има едно място в света, което прави изследвания заедно с други световни учени, това са изследвания, които са важни за бъдещето на Земята, за лечението на тежки болести. В „На фокус” са ръководителят на 34-та експедиция до Антарктида Христо Пимпирев и зам.- директора на националния център за полярни изследвания към СУ Драгомир Матеев.

До април месец ще се провежда експедицията. Вчера е тръгнал научно-изследователският кораб. Тази година ударението върху научните изследвания. С този кораб доказваме, че сме морска нация. 15 от 26 проекта, които ще бъдат изпълнени в следващите месеци са само български, обясни Христо Пимпирев.

Конкретно изследване свързано с кораба е това на морските течения в пролива Брансфийлд. Това е важно защото там земята се затопля най-бързо, процесите са бързи, ледовете се топят много бързо. Така в морската вода влиза много сладка вода, която променя екосистемата, а и теченията. Доказано е, че течението около Антарктида сериозно влияе върху климата, подчерта Драгомир Матеев.

Научноизследователският кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ отплава на своята четвърта антарктическа експедиция

Друг проект е за антарктическите дрожди. Смисълът е, че изследванията показват, че антарктическите дрожди имат потенциал върху раковите клетки. По-конкретно рак на пикочния мехур и някои от кожните лимфоми, каза Матеев. Предстои подготовката на лекарството, което е много дълъг период.

На Антарктида се правят изследвания, които са важни за цялото човечество. Всичко, което наблюдаваме като промени в климата се дължи на дейността на човека, заяви Пимпирев.

Първата антарктическа експедиция е проведена през 1993 г. и тогава са били 6 човека. Сега заминаха 11 човека, а общо през базата ще минат между 63 и 65 човека, но по различно време.