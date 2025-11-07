Научноизследователският кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава на своята четвърта антарктическа експедиция.

Той беше изпратен с тържествена церемония на Морската гара във Варна.

Снимка: Красимир Кръстев, БТА

Очаква се корабът да достигне до българската антарктическа база на остров Ливингстън в края на декември, каза капитанът на плавателния съд Радко Муевски. Преди това НИК 421 ще посети аржентинското пристанище Мар дел Плата. По план той трябва да акостира там около 15 декември. След това има вероятност корабът да посети и пристанището в Ушуая. Очаква се за пръв път при това плаване НИК 421 спре и в Пунта Аренас в Чили.

Снимка: Красимир Кръстев, БТА

По план екипажът трябва да се завърне у дома в средата на април 2026 г.

Редактор: Цветина Петрова