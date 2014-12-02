В Къщата на Big Brother All Stars цари извънредно положение, наложено заради поведението на Тодор Славков.

След две седмици в изолация Тодор Славков започна да разкрива някои добре познати на зрителите навици от предишното му участие във VIP Brother. Неговото алкохолно опиянение бе прието с изключителен толеранс от останалите, макар че не той не ги остави да спят до късно вечерта. Съквартирантите се опитаха да го усмирят, като скриха алкохола от него, но Петя Буюклиева провали техния план, като разкри къде се намират напитките.

Новата седмична мисия има за цел да изпита концентрацията на съквартирантите. Когато чуят името си, те трябва да отидат в тайната стая, където на плазмата се показва окото на ББ, а тяхната задача е да кажат колко пъти са го видели. Тошко и Катето играха в отбор, но тя трябваше да брои и за двамата, понеже пияният ѝ съотборник я ръчкаше, закачаше и разсейваше през цялото време. Това сложи началото на края на приятелството между двамата.

По-късно внукът на Тато премина всякакви граници и показа прояви на ексхибиционизъм пред останалите. Това вбеси Катето Евро и Калина Паскалева, а думите, които те си размениха с Тодор, бяха доста остри. Big Brother се намеси, взе целия алкохол и обяви „сух режим” в Къщата. Тодор беше наказан с последно предупреждение.

За да успокои Катето и Калина, Big Brother реши да ги отдели в луксозния апартамент на Политбюро. Но тяхното преместване ще предизвика нова интрига в Къщата. Каква е тя, ще разберем по време на номинациите в Big Brother All Stars тази сряда от 20.00 ч. по Нова.