Когато в края на 2005-а година Красимир Каменов – Къро и Христофорос Аманатидис – Таки се изкачиха на върха на хранителната верига в света на организираната престъпност и направиха тотален монопол, убийствата и взривовете по улиците и подялбата на наркотеритории приключиха. Това каза в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България“ разследващият журналист и главен редактор на „168 часа“ Слави Ангелов.

„Тогава настъпи една смяна на поколенията в престъпния свят, която е много важна, защото дойде поколение, което не е обременено с миналото, социализма, предишния начин на живот. Не е обременено с правилата в престъпния свят от преди това, като да мразиш полицията, да мразиш предателите. Дойдоха хора, които са много по-гъвкави във всичко и започнаха да работят с държавата. Тогава вече имаше истинска мафия”, коментира журналистът.

По думите му Къро и Таки овладяха организираната престъпност по безпардонен начин.

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„Големите босове от ВИС и СИК през 90-те години, от които трепереше цялата държава, към днешна дата те са като бойскаути в сравнение с това, което направиха Къро и Таки. Защото след като превзеха организираната престъпност, те превзеха и държавата. После взеха и най-големите бизнеси в държавата. Това е формулата за мафия – организирана престъпност и държава. Тези хора управляват вече 21 години, което означава, че МВР, силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всичките тези процеси през цялото това време“, категоричен беше Ангелов.

Според журналиста заглушителят, за който се вдигна такъв голям шум, не е никаква изненада. „Тези хора, по отношение на това да се пазят, са на светлинни години от това, което е например Националната служба за охрана. Още навремето Таки беше един от първите, на които като влизаше или излизаше от заведение, му покриваха главата с кевларени одеяла. Ползваха т. нар. тапи на автомобилите, с които се движеха, за да заглушават GSM сигналите около тях, за да се предпазят от дистанционни взривове“, коментира още Ангелов.

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Към днешна дата името на Таки излиза на преден план, защото няма как някой да получава толкова апетитни неща в държавата като „златния гьол“ на граничния пункт „Капитан Андреево“, като държавни поръчки и всякакви други схеми, без да има някакви политически протекции, смята Слави Ангелов.

По думите му, това, което обещаваха новите управляващи преди изборите, не се случва – олигархията все още не е докосната, не се случват и важните реформи. „Политиците си представят съдебната реформа с това да сменят главния прокурор и ВСС, но това нищо няма да промени. Това, което е важно за хората не е да се сменят най-високите етажи в съдебната власт, а да се ускори съдебният процес, за да може да има възмездие. В България големият проблем е, че много години няма възмездие, а в редките случаи, когато има, то е закъсняло. Трябва ни истинска реформа“, категоричен беше Слави Ангелов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова