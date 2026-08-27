Двама души са загинали, а 8 са ранени при врязването на кола в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия. Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на гарата в град Кан.

Префектът на департамента Калвадос – Давид Клавиер, заяви, че автомобилът умишлено се е врязал в хората.

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Според източник от полицията врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е бил задържан в град Уистреам, който се намира на около 20 км от Кан.

По думите на Клавиер заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Той има регистрации „единствено за пътни нарушения“, добави префектът.

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По случая е започнало разследване, като в момента се анализират записите от камерите за видеонаблюдение. Предполагаемият извършител е на 26 години, уточни заместник-прокурорът на Кан.

Редактор: Станимира Шикова