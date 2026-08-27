Държави от ЕС, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови усилията, насочени към използването на замразени суверенни авоари на Русия за финансиране на Украйна. Това пише британският в. "Файненшъл таймс", като цитира по темата и външния министър на Швеция.

Тази стъпка е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, допълва изданието.

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Писмо от коалиция от държави, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, призовава да се поднови работата по въпросния план, съобщава вестникът, като се позовава на четирима свои източници.

"Файненшъл таймс" припомня, че през зимата намерението да се използват над 200 милиарда евро от авоари на руската централна банка, държани в ЕС, не е дал резултат, защото Белгия, на чиято територия са повечето от споменатите активи, е блокирала инициативата.

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В писмото се иска яснота за възможен напредък по въпроса как чрез всякакви алтернативни правни и технически рамки може да бъде заобиколено ветото на Белгия.

“Сега е времето да се започне нова дискусия за това как можем да използваме замразените руски активи в украинска и в наша полза”, заявява Мария Малмер Стенергард, външен министър на Швеция, цитирана от "Файненшъл таймс". “Това е честен и разумен начин да гарантираме, че Украйна може да защитава себе си, както и цяла Европа", добавя тя.

Редактор: Станимира Шикова