35-годишен българин е задържан за серия от взломни кражби в австрийската провинция Долна Австрия. Разследващите го свързват с общо осем престъпления.

Според разследването кражбите са извършени между февруари и май 2025 г. Мишена на мъжа били жилища в населени места в близост до Виена, както и в Санкт Пьолтен - административния център на Долна Австрия.

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От домовете били отнемани предимно пари, бижута и хранителни продукти. Нанесените при престъпленията щети се изчисляват на общо около 4000 евро.

Заподозреният бил открит в Германия, където е задържан още през май миналата година въз основа на издадена европейска заповед за арест. Във вторник германските власти са го предали на Австрия.

След екстрадицията 35-годишният българин е признал извършеното, посочват от полицията. По разпореждане на прокуратурата той е настанен в затвора в Корнойбург.

Редактор: Цветина Петкова