Броят на дроновете, които ще бъдат засичани над Черно море, ще продължи да се увеличава. Това заяви инж. Стайко Топалов от Международната асоциация за борба с дроновете в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите му дроновете, които се наблюдават в момента, са основно разузнавателни и примамки, но все по-често ще се появяват и ударни и морски безпилотни апарати. „Всеки ден предстои да се увеличават дроновете, които ще се откриват в Черно море. Тези дронове, които виждаме в момента, са разузнавателни и примамки, но има и ударни и морски, които ще се появяват все повече“, обясни експертът.

Топалов посочи Румъния като пример за страна, която се справя добре с прихващането на подобни машини.

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Експертът коментира и как трябва да реагират гражданите при откриване на дрон. Според него най-важното е да бъде подаден сигнал на телефон 112, хората да се отдалечат на безопасно разстояние от поне 20-30 метра и да не се създава паника.

По думите на Топалов част от системите за борба с дронове, произведени в България, са с много добро качество и могат ефективно да се използват за охрана. Той обаче предупреди за рисковете при използването на системи, произведени в Китай.

Според него България няма достатъчно системи за защита от дронове и е необходима промяна в начина, по който те се закупуват: „Нямаме системи за опазване от дронове, за съжаление. Трябва да се промени принципът за закупуване на такива системи“.

Топалов коментира и идеята на Министерството на отбраната за закупуването на хиляди антидрон системи. Според него подобен подход не е най-ефективният и съществуват по-евтини решения. „Готови сме да протегнем ръка на въпроса на министъра на отбраната за закупуването на хиляди антидрон системи, но това е погрешен разговор. Има много по-евтин и интелигентен подход“, сподели експерът.

Като пример той посочи Полша и Румъния, където според него се прилага модел, при който първо се определят рисковите направления, а след това се интегрират различни системи за наблюдение и засичане.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов