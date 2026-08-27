Снимка: БГНЕС, архив
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Според инж. Стайко Топалов от Международната асоциация за борба с дроновете броят на безпилотните апарати над Черно море ще се увеличава
Броят на дроновете, които ще бъдат засичани над Черно море, ще продължи да се увеличава. Това заяви инж. Стайко Топалов от Международната асоциация за борба с дроновете в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
По думите му дроновете, които се наблюдават в момента, са основно разузнавателни и примамки, но все по-често ще се появяват и ударни и морски безпилотни апарати. „Всеки ден предстои да се увеличават дроновете, които ще се откриват в Черно море. Тези дронове, които виждаме в момента, са разузнавателни и примамки, но има и ударни и морски, които ще се появяват все повече“, обясни експертът.
Топалов посочи Румъния като пример за страна, която се справя добре с прихващането на подобни машини.
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Експертът коментира и как трябва да реагират гражданите при откриване на дрон. Според него най-важното е да бъде подаден сигнал на телефон 112, хората да се отдалечат на безопасно разстояние от поне 20-30 метра и да не се създава паника.
По думите на Топалов част от системите за борба с дронове, произведени в България, са с много добро качество и могат ефективно да се използват за охрана. Той обаче предупреди за рисковете при използването на системи, произведени в Китай.
Според него България няма достатъчно системи за защита от дронове и е необходима промяна в начина, по който те се закупуват: „Нямаме системи за опазване от дронове, за съжаление. Трябва да се промени принципът за закупуване на такива системи“.
Топалов коментира и идеята на Министерството на отбраната за закупуването на хиляди антидрон системи. Според него подобен подход не е най-ефективният и съществуват по-евтини решения. „Готови сме да протегнем ръка на въпроса на министъра на отбраната за закупуването на хиляди антидрон системи, но това е погрешен разговор. Има много по-евтин и интелигентен подход“, сподели експерът.
Като пример той посочи Полша и Румъния, където според него се прилага модел, при който първо се определят рисковите направления, а след това се интегрират различни системи за наблюдение и засичане.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Иван Иванов
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