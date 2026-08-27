Над 1000 литра течни и над 200 кг прахообразни продукти за растителна защита, забранени за внос и употреба в България и ЕС, са установени и иззети при две съвместни проверки на Областната дирекция по безопасност на храните и Икономическата полиция в Пловдив.

Проверките са извършени във връзка със съмнения за нерегламентиран внос и съхранение на продукти за растителна защита от Турция.

Иззеха 115 кг и 527 литра опасни и забранени продукти за растителна защита

При първата проверка, извършена на паркинг на голям търговски обект, в товарен автомобил са установени 8 л течни и 3,6 кг прахообразни продукти за растителна защита. Собственикът им е задържан.

При последвалата проверка в селскостопанска постройка в с. Войводиново на същия човек, са установени значително по-големи количества – 1007 л течни и 206,4 кг прахообразни продукти за растителна защита. Откритите препарати са с произход Турция и са забранени за внос и употреба на територията на България и ЕС.

Редактор: Цвета Лазаркова