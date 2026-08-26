Тежка катастрофа между два автомобила в Силистренско отне живота на 45-годишен мъж. Пътният инцидент е станал днес на пътя между селата Водно и Брадвари.

Сигналът е подаден на телефон 112 в 11:43 часа. По първоначални данни 25-годишен шофьор на лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в друг, управляван от 42-годишен мъж.

Тежка катастрофа с жертва и ранени затвори пътя Силистра – Добрич (СНИМКИ)

При сблъсъка е загинал 45-годишен пътник в първата кола. 47-годишна жена от същия автомобил е откарана за медицински преглед.

По информация на полицията останалите участници в катастрофата не са тежко пострадали. В колата на 25-годишния са пътували още шофьорът и едногодишно дете. В другата, освен водача, са били жена и две деца.

Заради произшествието движението в района е ограничено и се регулира от „Пътна полиция“. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Дулово, Поройно, Чернолик, Айдемир и Професор Иширково.

Редактор: Цветина Петкова