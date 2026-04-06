Сигнал за възникнало ПТП по пътя от град Силистра в посока град Добрич, след село Хитово, е подаден в 17:12 часа. Установено е, че лек автомобил е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно в тежкотоварен автомобил.

Снимка: Надежда Карапанчева, NOVA

В лекия автомобил са пътували общо пет жени. Вследствие на тежкия сблъсък на място е загинала една от тях. Други три са транспортирани в МБАЛ - Добрич, като състоянието на една от жените е критично. Петата пътничка е само с охлузни рани.

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София - Варна край Микре (СНИМКИ)

Водачът на товарния автомобил е без наранявания. По първоначална информация жените, пътуващи в автомобила, са граждани на Израел. Превозното средство е било наето (рент-а-кар). Пътят в участъка на инцидента остава затворен за извършване на следствени действия.

Кореспондент: Надежда Карапанчева

Редактор: Мария Барабашка