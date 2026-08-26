Жълт код е обявен в три области за гръмотевични бури и интензивни валежи - Шуменска, Варненска и Бургаска за четвъртък, 27 август, съобщиха от НИМХ.

През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток, слаб.

Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и гръмотевици

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен; в крайните източни райони - от изток-североизток.

Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София – около 31 градуса.

В планините ще е предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25, на 2000 метра – около 18 градуса.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петкова