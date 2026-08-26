Президентът Илияна Йотова издаде укази за назначения на три ключови ръководни позиции във Въоръжените сили. Документите са публикувани в извънреден брой на „Държавен вестник“.

Полковник Християн Христов е назначен за директор на Служба „Военна полиция“, като указът влиза в сила от 19 септември. Полковник Людмил Вълков поема поста началник на Щаба на Военновъздушните сили от 1 септември.

Илияна Йотова удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висше офицерско звание

С друг президентски указ капитан I ранг Божидар Иванов е назначен за началник на Щаба на Военноморските сили. И неговото назначение влиза в сила от 1 септември.

По-рано в сряда на церемония на „Дондуков“ 2 президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова удостои Божидар Иванов с висшето офицерско звание „флотилен адмирал“.

Изпълнението на президентските укази е възложено на министъра на отбраната.

Правителството предлага полковник Християн Христов за директор на служба „Военна полиция“

До назначенията се стигна след решение на Министерския съвет от 12 август. Тогава правителството предложи на държавния глава да издаде укази за ръководителите на Служба „Военна полиция“, Щаба на Военновъздушните сили и Щаба на Военноморските сили. И тримата военнослужещи и към момента заемат съответните длъжности.

Редактор: Цветина Петкова