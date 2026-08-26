Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висше офицерско звание. Официалната церемония се проведе в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Със свой указ държавният глава назначи капитан I ранг Божидар Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили (ВМС) и го удостои с висшето офицерско звание „флотилен адмирал“.

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Капитан I ранг Божидар Иванов е роден на 21 декември 1977 г. в град Варна. В началните години на службата си, в периода от 2001 до 2003 г., той е бил командир на артилерийска и минно-торпедна бойна част.

Снимка: БГНЕС

Божидар Иванов е настоящият началник на Щаба на ВМС – длъжност, която изпълнява от 2024 г. насам. Според мотивите на правителството, предложението за неговото преназначаване и удостояване с новото звание се основава на доказаните му качества и богатия, дългогодишен професионален опит във Военноморските сили.

Редактор: Никола Тунев