Доставката на вторите осем нови изтребителя F-16 за България се очаква да се забави до средата на 2030 г. Заради неспазването на първоначалните срокове страната ни ще поиска неустойка. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната Комисия по отбрана, пише "24 часа".

За новия срок стана ясно още в средата на август след среща на Стоянов с представители на производителя „Локхийд Мартин“. По първоначалния график самолетите от втората осмица трябваше да започнат да пристигат през 2028 г., а впоследствие срокът беше изместен до 2029 г. Сега очакванията са доставката да се проточи до средата на 2030 г.

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Като причина са посочени затруднения в производствения процес. От компанията обаче са уверили българската страна, че ще бъдат положени усилия за ускоряване на производството и самолетите може да пристигнат по-рано от новия прогнозен срок.

Забавянето поставя отново въпроса за осигуряването на бойната авиация в преходния период. България е потърсила възможност да получи употребявани западни изтребители, но засега без резултат.

Стоянов съобщи пред депутатите, че Министерството на отбраната се е обърнало към САЩ с искане за предоставяне на F-16 втора ръка, но американската страна е отказала. Отправено е било запитване и към Швеция за употребявани изтребители „Грипен“, но и оттам не е получено съгласие.

Заради ситуацията военното ведомство търси възможности да удължи експлоатацията на наличните МиГ-29, чийто ресурс се очаква да бъде изчерпан около 2030 г. Министърът уточни, че не се водят разговори за придобиване на допълнителна ескадрила МиГ-29, а се търсят резервни части за поддържането на самолетите, с които страната вече разполага.

Ако България беше получила употребявани F-16 или „Грипен“, необходимостта МиГ-29 да бъдат поддържани толкова дълго би отпаднала, обясни Стоянов.

МО готви нова инвестиционна програма до 2035 г.

Друг акцент от изслушването беше модернизацията на въоръжените сили. Министерството на отбраната смята, че България се нуждае от нова Програма за инвестиции в отбраната с хоризонт до 2035 г.

Стоянов представи пред комисията отчета за изпълнението през 2025 г. на сегашната програма до 2032 г., която включва 13 основни проекта за модернизация.

Според него документът трябва да бъде актуализиран заради променените срокове, новите приоритети и начина на финансиране на част от проектите, включително чрез европейския механизъм SAFE.

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Друг съществен фактор е поетият от България ангажимент на срещата на върха на НАТО в Хага разходите за отбрана и свързани със сигурността дейности да достигнат 5% от БВП до 2035 г., от които 3,5% да бъдат насочени към основните отбранителни потребности и целите за способности на Алианса.

Министерството на отбраната планира да разработи новата инвестиционна програма до края на 2026 г., след което тя да бъде внесена за одобрение в Народното събрание.

„С нея ще се дадат насоките в дългосрочен план и ще се ускори ресурсната обезпеченост за по-нататъшното изграждане и развитие на отбранителните способности на страната“, заяви Стоянов.

Стоянов: „Ил-76“ не се е отклонявал към Безмер

Военният министър коментира и полета на руския „Ил-76“ над България на път за Сърбия. По думите му машината е получила разрешение за прелитане по дипломатически път и е изпълнявала хуманитарна мисия.

Самолетът е преминал на около 60-70 километра северно от авиобаза Безмер, като Стоянов отхвърли твърденията, че се е отклонил от предварително определения маршрут. „Няма отклонения от зададената линия на полета“, заяви той и определи създалия се спор като „излишен шум“.

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"Няма необходимост да искаме от Гърция да разположи системи "Пейтриът" по-близо до България"

Министърът допълни, че няма информация нито от българските, нито от партньорските служби, която да сочи, че самолетът е извършвал разузнавателна дейност.

Разрешението за прелитане е било дадено след нота от сръбската страна. „Ил-76“ на руското Министерство на извънредните ситуации е пътувал към Сърбия, за да участва в действията по овладяване на горските пожари.

Към момента няма необходимост да искаме от Гърция да разположи системи "Пейтриът" по-близо до България, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на на изслушването си по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана. Той отговори на въпрос от народния представител Радослав Рибарски от ПГ на „Демократична България“.

Територията около Безмер сигурно беше най-охраняваната точка в страната, когато американските самолети бяха там. Мерките, които бяха предприети, бяха на изключително високо ниво, посочи още министърът.

Редактор: Цветина Петкова