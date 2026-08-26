Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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Извършителят е задържан от полицията
Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на NOVA беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.
Потвърдиха огнище на антракс в Ловешко
Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.
Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.
Пълния разказ на екипа ни и подробности за инцидента очаквайте утре сутрин в предаването „Здравей, България”.
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