От кулоарите на парламента опозицията разкритикува властта, заради действията при открития заглушител в квартал "Драгалевци". От "Демократична България" изразиха съмнения относно намеренията на управляващите.

GPS устройството от „Драгалевци” - открито след заглушаване на радиочестотите на самолет, кацал в София

"Въпросът е сега какво ще се предприеме оттук нататък. Ще има реформи - истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията? А трябва да има истинско дране. Да не се окаже, че в момента някой дразни мутри, престъпници, наркотрафиканти, просто, за да им вземе мрежите отдолу и отново да смени фасадата", заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България".

Редактор: Станимира Шикова