-
Румен Радев: Вече няма недосегаеми
-
Има ли действия след заявките на управляващите?
-
Изборът на нов ВСС: Тест дали заявките за съдебна реформа ще станат действия
-
Кои ще са кандидатите за президентския вот и кой може да обедини по-широка подкрепа
-
Изслушват кандидатите за новото ръководство на НЗОК
-
Близо 117 млн. евро ще струва президентския вот
От "Демократична България" изразиха съмнения относно намеренията на управляващите
От кулоарите на парламента опозицията разкритикува властта, заради действията при открития заглушител в квартал "Драгалевци". От "Демократична България" изразиха съмнения относно намеренията на управляващите.
GPS устройството от „Драгалевци” - открито след заглушаване на радиочестотите на самолет, кацал в София
"Въпросът е сега какво ще се предприеме оттук нататък. Ще има реформи - истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията? А трябва да има истинско дране. Да не се окаже, че в момента някой дразни мутри, престъпници, наркотрафиканти, просто, за да им вземе мрежите отдолу и отново да смени фасадата", заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България".Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни