Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ в Русе.

Най-голямо е повишението при водомерния пост край Лом - със 7 сантиметра. При Видин то е с 4 сантиметра, а при Ново село и Оряхово - с по 3 сантиметра. При Никопол повишението е с 2 сантиметра, а при Русе - с 1 сантиметър. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра има понижение с 2 сантиметра.

Застой на нивото на река Дунав е отчетено за последните 24 часа

Спрямо условната кота нула, при Русе нивото е минус 123 сантиметра. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още 3 сантиметра.

По информация на Дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена и остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Редактор: Цвета Лазаркова