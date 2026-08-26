Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин – с по 1 см. Понижение със 7 см е отчетено при Свищов, а при Лом – с 3 см.

Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав за последните 24 часа

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Редактор: Никола Тунев