Кадър: NOVA
При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение на нивото с 1-2 сантиметра
Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение на нивото с 1-2 сантиметра. Застой в нивото е регистриран при постовете Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра е отчетено повишение с 4 сантиметра.
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По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката.
Хидроложката обстановка остава усложнена.Редактор: Никола Тунев
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