За първи път в света пациент претърпя мозъчна операция с помощта на изкуствен интелект в реално време. Лекари от University College London Hospital са използвали специално разработена AI система, която по време на интервенцията анализирала видео от оперативното поле и насочвала хирурзите към местата, където се намират важни, но скрити кръвоносни съдове и нерви. Така е било възможно безопасно да бъде отстранена максимална част от тумора, пише BBC.

Пациентът е 48-годишният Рис Хибърт от Бедфордшър, баща на две деца. При него е открит 11-милиметров доброкачествен тумор на хипофизата. Туморът започнал да притиска зрителните нерви и да стеснява периферното му зрение. Хибърт разказва, че преди заболяването редовно е ходел по два мили дневно, но постепенно започнал да се спъва, да изпитва силна умора и световъртеж. „Когато отворих очи след операцията, имах чувството, че зрението ми е на 360 градуса. Върна ми се и енергията. Всички странични ефекти, които имах преди операцията, изчезнаха. Върна ми живота", разказва той.

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При интервенцията хирурзите въвели през носа ендоскоп (тънка камера, с която достигнали до основата на черепа). Туморът се намирал близо до жизненоважните каротидни артерии и зрителните нерви, но бил скрит зад кост и плътна мембрана. AI системата анализирала картината в реално време, проследявала хирургическите инструменти и маркирала зоните, в които е най-вероятно да се намират съдовете и нервите. „Тя е обучена с повече операции, отколкото повечето хирурзи виждат или извършват през целия си живот, и може да действа като експертен втори чифт очи“, обяснява проф. Хани Маркъс, един от специалистите, извършили операцията.

Лекарите подчертават, че изкуственият интелект не взема решения вместо тях и те запазват пълен контрол върху операцията. Екипът, финансиран от британския Национален институт за здравни и медицински изследвания и Google, вече подготвя по-голямо клинично изпитване. Целта е технологията да се превърне в своеобразен „ChatGPT за хирурзи“ – допълнителен експерт, към когото лекарите да могат да се обръщат за съвет по време на операция. Самият Хибърт е приел да участва без колебание: „Ако пациентите не са готови да участват в изследвания, как лекарите някога ще се учат и как медицината ще напредва?“

Редактор: Ралица Атанасова