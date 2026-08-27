Автомобил се е взривил в Санкт Петербург, докато в него са пътували руски военнослужещ и съпругата му. При експлозията мъжът е загинал на място, съобщава руското издание „Фонтанка“, цитирано от „Ройтерс“.

По информация на медията загиналият е подполковник от руските въоръжени сили. Съпругата му също е била в автомобила по време на взрива.

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Според вестник „Известия“ при експлозията е загинал и шофьорът на автомобила. Изданието обаче не посочва дали той е военнослужещ.

Към момента няма официална информация за причините за взрива и за това дали става въпрос за умишлено нападение. Руските власти разследват инцидента.

Редактор: Иван Иванов