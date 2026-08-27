Стотици японци се включиха в необичайна операция – да преместят цял замък на ръка.

В град Хиросаки доброволци, избрани с жребий, теглиха с въжета близо 400-тонната постройка и я придвижиха с повече от три метра по релси. Така замъкът постепенно се връща на първоначалното си място след ремонт на крепостните стени. Той е построен през 1611 година.