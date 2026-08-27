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Цената, определена от регулатора за август, е 39,43 евро за мегаватчас
Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с близо 5% през септември.
Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 41,31 евро за мегаватчас без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС.
КЕВР реши колко ще плащаме за природен газ през август
Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39,43 евро за мегаватчас.Редактор: Цвета Лазаркова
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