Доли Партън прекара живота си, превръщайки собствените си преживявания, спомени и емоции в музика. Дори след смъртта ѝ песните ѝ ще продължат да разказват нейната история - включително две, които показват колко внимателно тя е обмисляла музикалното си наследство.

► Песента по случай стогодишнината на Доли Партън

Планирането на музиката, която да надживее Доли, обаче не приключва с погребението. В курорта DreamMore на Dollywood в Пиджън Фордж, Тенеси, се съхранява заключена кестенова кутия - капсула на времето, в която има запис на неиздавана песен на Партън, наречена „My Place in History“.

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Песента е написана през 2015 г. - същата година, в която курортът отваря врати. Партън изрично е разпоредила тя да бъде представена пред публика на датата, на която би навършила 100 години - 19 януари 2046 г.

В кутията има CD със записа, както и CD плейър, така че бъдещите поколения да могат да чуят песента. По същество това е своеобразна музикална капсула на времето, създадена от Доли. Легендата на кънтри музиката дори е осъзнавала несигурността около това дали технологията от 2015 г. ще работи десетилетия по-късно.

„Няма как да знаем каква ще бъде музиката дотогава“, пише тя в книгата си от 2020 г. Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics. „Надявам се да се възпроизведе и цялото нещо да не е изгнило.“

Партън се шегува и се надява да доживее достатъчно дълго, за да чуе песента сама, когато кутията бъде отворена. Тя е на 69 години, когато написва и записва „My Place in History“.

► Сигурна съм, че ще пускат „I Will Always Love You“, когато умра

В интервю за Entertainment Weekly от 2014 г. Партън е попитана коя песен би искала да бъде изпълнена на погребението ѝ. Макар мнозина да са очаквали „I Will Always Love You“ - песента, която тя прочуто написва и записва, а по-късно се превръща в още по-голям хит в изпълнението на Уитни Хюстън - Партън е имала предвид нещо по-лично.

„Сигурна съм, че ще пускат „I Will Always Love You“, когато умра, точно както направиха с Уитни Хюстън“, казва тя тогава. Но когато става дума за песента, която действително иска да звучи на собственото ѝ погребение, тя избира „If We Never Meet Again“ - стара кънтри госпъл песен, която има особено значение за семейството ѝ.

Песента е била любима на баща ѝ и е изпълнена на неговото погребение. Партън казва, че се надява един ден същата песен да бъде изпълнена и на нейното.

Изборът е подходящ предвид посланието на песента за раздялата и надеждата за среща отново в отвъдния живот.

Плановете за собственото ѝ погребение действително са били нещо, което Партън е обмисляла предварително. Представителите ѝ потвърдиха във вторник, че тя е пожелала малка, частна церемония само за най-близките членове на семейството. Нейният племенник и ръководител на охраната ѝ Брайън Сийвър също сподели, че Партън е искала да бъде погребана в „красиво легло от пухкав памук“.

Редактор: Иван Иванов