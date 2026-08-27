В началото на политическия сезон кабинетът със заявка за бързи решения и ясни приоритети. В началото на днешното заседание министър-председателят очерта най-спешните задачи на управлението.

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Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент. След като преди няколко дни премиерът официално обвърза името на Размиг Чакърян – Ами с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи послание.

„Вече няма недосегаеми. И акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в „Драгалевци" показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона“, заяви Румен Радев.

Пред NOVA главният секретар на МВР Любомир Николов обясни, че все още се изготвят експертизите на иззетия заглушител.

„Тъй като към настоящия момент все още не са готови експертизите на иззетите от нас технически устройства, които изследваме, ние нямаме достатъчно данни, от които да се предположи, че дадено лице е виновно и трябва да понесе наказателна отговорност. Така че изчакваме всички данни по досъдебното производство и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурорът ще постанови привличане на лице към наказателна отговорност“, каза Любомир Николов.

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Според информация на НАП, съобщена за NOVA, дружеството, собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 г. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство.

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г., бил описан като мобилно предавателно устройство

В началото на политическия сезон премиерът отправи призив и към Народното събрание .

„Започна новият парламентарен сезон и аз искам да призова депутатите да се настроят към усилена работа наред с правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност“, каза Радев.

Пари ще бъдат отпуснати и за хората, които пострадаха през последните дни от наводненията.

Редактор: Ина Григорова