Изборът на нов Висш съдебен съвет, реформите в здравеопазването и предстоящият президентски вот ще бъдат сред основните политически теми през следващите месеци. Според политически експерти в ефира на „Твоят ден“ обаче засега липсват достатъчно ясни действия, конкретика и силна опозиционна реакция.

Журналистът Людмил Илиев подчерта, че Народното събрание трябва най-после да изпълни конституционните си задължения и да избере парламентарната квота на ВСС. „Чакаме вече 4 години, откакто е изтекъл мандатът на действащия Висш съдебен съвет. През всичките тези години превърнахме този въпрос в политически“, каза той. По думите му това трябваше да се случи още през 2023 г., но вместо това са били поставяни нови условия и срокове.

Бюджет 2027 и избиране на парламентарната квота на ВСС - сред приоритетите на депутатите за есенната сесия

Комуникационният експерт Надежда Ганева определи част от действията на управляващите като „козметични акции“ и „пиар акции“, при които има много шум, но липсва последваща информация за резултатите. По думите ѝ подобен проблем се вижда и в здравното министерство. „Цялото правителство очевидно има комуникационни проблеми“, заяви Ганева и посочи натрупалото се напрежение около административната реформа, оставките и смените във ведомството. Тя прогнозира, че общественото недоволство може да се засили: „Това обществено обсъждане, както и други, мисля, че могат да набъбнат в едно напрежение, което да стигне до там, че да се иска вече по-широко оставката на министъра“.

Социологът Васил Тончев определи връщането към нормалното функциониране на институциите като основната задача пред управляващите. „Реформа не виждам. Това не е реформа, това е просто връщане към нормалното състояние на нещата“, каза той, но допълни, че е оптимист за посоката на развитие. За президентските избори Тончев посочи, че засега липсва обществена нагласа за промяна, докато Ганева критикува потенциалните кандидати заради липсата на ясни позиции. Според Илиев времето за забавянето на кандидатурите отдавна е минало. Той допълни, че опозицията изглежда „много слабо“ за момента.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова