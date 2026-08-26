Как е възможно поставеният под домашен арест Стоян Колев да напусне дома си и да не може да бъде проследен, въпреки сложената му електронна гривна? Оказва се, че почти всички проследяващи устройства, които се поставят в България, не изпращат GPS сигнал с точно местоположение към охранителните органи. Те само съобщават дали задържаният се намира в периметъра на дома си, или го е напуснал.

⇒ Нарушаването на домашния арест

Известният в социалните мрежи Стоян Колев нарушава домашния си арест, като скача от прозореца. Той е забелязан как тича до блока си, а малко по-късно съобщава сам, че вече се намира в чужбина. Всичко това се случва, докато на крака му все още е поставена електронната гривна.

Прокуратурата поиска постоянен арест за Стоян Колев, обявиха го за общодържавно издирване

„Да, така е, какво да правя под домашен арест?”, коментира по-късно самият той в социалните мрежи.

⇒ Техническите ограничения на устройствата

Оказва се, че в масово използваните у нас гривни няма GPS устройство. Росен Желязков, бивш директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, обяснява, че последната обществена поръчка е включвала над 200 устройства, които са предназначени единствено да отчитат дали лицето се намира на адреса, където трябва да изтърпява мярката си.

Техническата спецификация на тези гривни показва, че те изпращат сигнал до стационарна станция, разположена в дома на задържания. Те не препредават сигнал към сателит, което прави невъзможно проследяването им чрез GPS координати. Устройствата имат и специална функция, която сигнализира, ако някой се опита да ги откопчае.

Министерството на правосъдието направи справка след въпроси на NOVA, от която става ясно, че от 159 души с мярка домашен арест и електронна гривна, нито една не е с GPS.

От ведомството уточняват, че GPS гривните се използват предимно при осъдени с наложена забрана да посещават определени места или при лишени от свобода, които работят на външни обекти. В цяла България тези специализирани устройства са общо 50. Това на практика е основната разлика между двата вида техника – едните следят само местонахождението спрямо адреса, а другите позволяват проследяване на движението на лицето в реално време.

Начинът, по който работят електронните гривни, е публично известен още от 11 март 2024 г., когато в ефира на NOVA беше направен експеримент по темата.